В Краснодарском крае отменили введенную вечером 17 декабря беспилотную опасность
Общество
18.12.2025 07:11
Уведомления от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители Кубани получили 18 декабря около 7:00.
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края около девяти часов.
В случае обнаружения обломков сбитых БПЛА необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам беспилотников строго запрещено. Также запрещена съемка беспилотников и работы систем ПВО.
Читайте также: в Славянском районе ликвидируют последствия массированной атаки беспилотников. Ночью 17 декабря Краснодарский край подвергся очередной атаке дронов ВСУ. Обломки сбитых беспилотников повредили 39 домовладений в Славянском районе.