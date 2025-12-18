В Краснодарском крае отменили введенную вечером 17 декабря беспилотную опасность

Уведомления от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители Кубани получили 18 декабря около 7:00.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края около девяти часов.

В случае обнаружения обломков сбитых БПЛА необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам беспилотников строго запрещено. Также запрещена съемка беспилотников и работы систем ПВО.

Читайте также: в Славянском районе ликвидируют последствия массированной атаки беспилотников. Ночью 17 декабря Краснодарский край подвергся очередной атаке дронов ВСУ. Обломки сбитых беспилотников повредили 39 домовладений в Славянском районе.

