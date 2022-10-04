В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В этот день во всех муниципалитетах Кубани планировали включить сирены, предупреждающие об опасности, с 10:40 до 12:00.
Однако 4 октября появилась информация, что в регионе отменили запланированную проверку систем оповещения населения.
Источник, близкий к ситуации, сообщил, что комплексную проверку систем оповещения населения на Кубани, запланированную на 5 октября, отменили из-за сложной геополитической обстановки и проведения специальной военной операции.
Информацию об отмене проверки систем оповещения населения 5 октября подтвердили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«По решению министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отменена плановая проверка систем оповещения населения. Комплексная проверка планировалась на 5 октября, теперь в этот день сигнала оповещения и сообщения в средствах массовой информации не будет», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
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