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В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otmenili-proverku-sistem-opoveshheniya-zaplanirovannuyu-na-26-aprelya
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По данным краевого оперштаба, на Кубани в апреле не будут проводить проверку систем оповещения.

По информации МЧС России по Краснодарскому краю, проведение комплексной проверки системы оповещения населения в апреле переносится. О новых сроках проведения проверки системы оповещения сообщат дополнительно, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

В ряде городов Краснодарского края, включая Анапу, Новороссийск и Геленджик, 26 апреля планировали провести плановую комплексную проверку систем оповещения населения с включением сирен, сообщает ТАСС.

Читайте также: на Кубани отменили проверку систем оповещения, запланированную на 1 марта.

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