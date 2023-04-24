В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля

По данным краевого оперштаба, на Кубани в апреле не будут проводить проверку систем оповещения.

По информации МЧС России по Краснодарскому краю, проведение комплексной проверки системы оповещения населения в апреле переносится. О новых сроках проведения проверки системы оповещения сообщат дополнительно, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

В ряде городов Краснодарского края, включая Анапу, Новороссийск и Геленджик, 26 апреля планировали провести плановую комплексную проверку систем оповещения населения с включением сирен, сообщает ТАСС.

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