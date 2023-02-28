На Кубани отменили проверку систем оповещения, запланированную на 1 марта
Общество
28.02.2023 20:18
В этот день во всех районах Краснодарского края планировали включить сирены, предупреждающие об опасности, с 10:40 до 12:00.
Однако 28 февраля появилась информация, что в регионе отменили запланированную проверку систем оповещения населения.
В министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России сообщили, что проверку переносят из-за хакерских атак 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи. Также перенос комплексной проверки связан с трансляцией по телеканалам и радио ложной информации об угрозе воздушной опасности.
Новую дату плановой комплексной проверки систем оповещения сообщат дополнительно, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая подвижка грунта вызвала еще один прорыв водопровода в Дагомысе.
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