В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную ночью 4 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене беспилотной опасности поступили жителям Кубани в 9:00.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 0:48.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Запрещается приближаться к фрагментам сбитых беспилотников. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 4 декабря над Краснодарским краем обезвредили один беспилотник, еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над акваторией Черного моря. Всего в течение ночи над регионами России уничтожили и перехватили 76 украинских БПЛА.

