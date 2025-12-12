В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную ночью 12 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона 12 декабря в 6:49.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 1:22.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Приближаться к обломкам сбитых беспилотников категорически запрещается. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

В Краснодарском крае действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Читайте также: в Сочи и Краснодаре 11 декабря отменили и перенесли 14 авиарейсов из-за «Ковра» в Москве. Ночью временные ограничения на использование воздушного пространства вводили в Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском.

