В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную ночью 11 декабря
11.12.2025 07:02
Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона 11 декабря в 6:37.
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с полуночи 11 декабря.
«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.
Приближаться к обломкам сбитых беспилотников категорически запрещается. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.
В Краснодарском крае введен запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.
