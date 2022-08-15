В Краснодарском крае открыли первую быструю зарядную станцию для электромобилей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Электрозаправку в Геленджике на улице Ленина построила компания «НЭСК». Для зарядки водителю понадобится примерно 30–40 минут. При строительстве использовали отечественное оборудование.

Вице-губернатор Александр Трембицкий сообщил, что в 2022 году планируют построить 85 таких зарядных станций для электромобилей.

«Краснодарский край входит в число пилотных регионов, на территории которых в этом году реализуют первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Инвесторы активно заходят в эту сферу, помогая нам создавать подобные объекты и популяризировать экологичный транспорт. Со своей стороны регион подбирает удобные земельные участки рядом с придорожной или внутригородской инфраструктурой», — сказал Трембицкий.

Помимо шести станций в Геленджике «НЭСК» планирует построить еще 49 электрозаправок в Анапе, Новороссийске, Краснодаре и Туапсе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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