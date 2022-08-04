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В Ижевске начнут производить новые электрические версии Lada e-Largus

Экономика
04.08.2022 18:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-izhevske-nachnut-proizvodit-novye-elektricheskie-versii-lada-e-largus
В Ижевске начнут производить новые электрические версии Lada e-Largus
Фото АО «АвтоВАЗ»

Об этом стало известно 4 августа на встрече президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова. Они обсуждали стратегию развития завода Lada в Ижевске. Сборку отечественного электромобиля планируют начать в этом году.

Из-за переноса сборки автомобиля Lada Vesta в Тольятти производительность автозавода АО «АвтоВАЗ» в Ижевске будет недостаточной для спроса. Поэтому планируется организовать сборку новой электроверсии Lada e-Largus. В машинах планируется АБС, система стабилизации, современное мультимедианаполнение, электрический усилитель руля и подушки безопасности.

«Сейчас ведем работу по расширению сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта — сегодня в республике порядка десяти зарядных станций. В конце прошлого года администрация Ижевска договорились с филиалом «Россетей » о строительстве в городе в 2023 году еще трех новых электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка «ИКСЭл-Сарапул» начнет производить зарядные станции для электромобилей», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также отметил, что для работников Lada Ижевск, рискующих быть сокращенными, вводят меры для трудоустройства и соцадаптации. Сейчас 130 специалистов работают на других предприятиях республики, а 61 человек готовится к обучению и переобучению, сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: в Краснодарском крае до конца года появятся 85 станций для зарядки электрокаров.

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