Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае открыли памятник основателям ЧВК «Вагнер»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otkryli-pamyatnik-osnovatelyam-chvk-vagner?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодарском крае открыли памятник основателям ЧВК «Вагнер»
Фото из соцсетей

Парный монумент с двумя ростовыми скульптурами основателей частной военной компании «Вагнер» — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина — появился на закрытой территории часовни у федеральной трассы М-4 «Дон» в окрестностях Горячего Ключа.

Памятник представляет собой две фигуры основателей компании, установленные на каменном постаменте. На лицевой его стороне есть надписи «Первому» и «Девятому» (радиопозывные создателей «Вагнера»), а также изображения жетонов с личными номерами ПригожинаМ-3308 и Уткина М-0209.

«Первые фотографии памятника Первому и Девятому», — сообщается в Telegram-канале «ЧВК «Вагнер. Сводки».

Читайте также: дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сняли с продажи в Геленджике. Ранее На одном из сайтов появилось объявление о продаже большого дома на курорте за 150 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях