В Краснодарском крае открыли памятник основателям ЧВК «Вагнер»

Парный монумент с двумя ростовыми скульптурами основателей частной военной компании «Вагнер» — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина — появился на закрытой территории часовни у федеральной трассы М-4 «Дон» в окрестностях Горячего Ключа.

Памятник представляет собой две фигуры основателей компании, установленные на каменном постаменте. На лицевой его стороне есть надписи «Первому» и «Девятому» (радиопозывные создателей «Вагнера»), а также изображения жетонов с личными номерами ПригожинаМ-3308 и Уткина М-0209.

«Первые фотографии памятника Первому и Девятому», — сообщается в Telegram-канале «ЧВК «Вагнер. Сводки».

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