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Дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сняли с продажи в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dom-eks-glavy-chvk-vagner-evgeniya-prigozhina-snyali-s-prodazhi-v-gelendzhike
Дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сняли с продажи в Геленджике
Евгений Пригожин. Фото t.me/concordgroup_official

На одном из сайтов в октябре появилось объявление о продаже в Геленджике за 150 млн рублей дома экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По данным пабликов в соцсетях, объявление о дома было снято с публикации. О причинах снятия объявления о продаже виллы не сообщается.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в объявлении говорилось о том, что двухэтажный дом общей площадью 1,2 тыс. кв. м расположен на участке 4 га в СНТ «Родник» в Геленджике. Ранее дом принадлежал бывшему главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Участок позиционировался как база отдыха на берегу Черного моря. Стоимость недвижимости оценили в 150 млн рублей.

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