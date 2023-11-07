Дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сняли с продажи в Геленджике

На одном из сайтов в октябре появилось объявление о продаже в Геленджике за 150 млн рублей дома экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По данным пабликов в соцсетях, объявление о дома было снято с публикации. О причинах снятия объявления о продаже виллы не сообщается.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в объявлении говорилось о том, что двухэтажный дом общей площадью 1,2 тыс. кв. м расположен на участке 4 га в СНТ «Родник» в Геленджике. Ранее дом принадлежал бывшему главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Участок позиционировался как база отдыха на берегу Черного моря. Стоимость недвижимости оценили в 150 млн рублей.