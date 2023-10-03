Дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выставили на продажу в Геленджике
Общество
03.10.2023 08:00
На одной из площадок для сделок с недвижимостью появилось объявление о продаже двухэтажного дома общей площадью 1,2 тыс. кв. м на участке 4 га.
В объявлении говорится о том, что ранее дом принадлежал бывшему главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Дом расположен в СНТ «Родник» в Геленджике. Участок позиционируется как база отдыха на берегу Черного моря. Стоимость недвижимости оценили в 150 млн рублей.
Также на сайте выставлены на продажу принадлежавшие Евгению Пригожину комбинат питания в поселке Янино Ленинградской области стоимостью 750 млн рублей и участок на Рублевском шоссе площадью более 1,5 тыс. кв. м, сообщает портал «Аргументы недели».
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