В Краснодарском крае открыли движение по новому мосту через реку Фарс

Сооружение построили на 73 км трассы Р-217 «Кавказ» в Мостовском районе. Этот участок дороги — кратчайший путь между Армавиром и Майкопом.

Состояние старого моста через Фарс оценили как предварийное. Последние несколько лет на нем было организовано реверсивное движение. Это доставляло неудобства водителям.

Госконтракт на строительство нового моста в Мостовском районе заключили летом прошлого года. В рамках него, рабочие сначала демонтировали старое сооружение, а затем начали строить новый мост с тремя пролетами на четырех опорах. Все работы удалось завершить в запланированный срок.

Длина нового моста через Фарс — 65 метров, а протяженность тротуаров — 580 метров. Сооружение оборудовали шумозащитными экранами и мачтами электроосвещения. По просьбе жителей станицы Ярославской построили дополнительные водопропускные сооружения.

Кроме того, при строительстве моста выполнили берегоукрепительные работы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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