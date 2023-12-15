Разрушенный мост в Красноармейском районе восстановят на следующей неделе

Речь идет о мосте через магистральный канал в районе вышек на 11 км автодороги Полтавская — Чебургольская — Гривенская.

Движение по нему перекрыли 18 мая из-за разрушения плит и осадки опоров пролетного строения. Из-за вышедшего из строя моста в его границах ввели режим ЧС.

Глава Красноармейского района Юрий Васин посетил мост в районе станицы Чебургольской и проверил ход работ. По его словам, основные строительные работы там уже практически завершили.

«Осталось уложить асфальт, установить ограждения и дорожные знаки, после чего движение по мосту будет открыто», — написал Васин в Telegram.

Он уточнил, что работники Красноармейского ДРСУ планируют завершить все работы на мосту на следующей неделе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на период перекрытия моста в Красноармейском районе водителям предложили в качестве альтернативы грунтовую дорогу, расположенную поблизости.