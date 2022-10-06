В Краснодарском крае отец и сын стали экипажем БМП, готовясь к отправке в зону СВО

Фото Виталия Тимкива

Кирилла Сенина призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Его отец Андрей пришел в военкомат добровольцем. Сейчас родственники из Волгоградской области вместе проходят подготовку на полигоне в Молькино под Горячим Ключом.

По словам мужчины, он до последнего момента не знал, что отец отправится в армию вместе с ним.

«Буквально на пороге батя сказал: «Я иду с тобой». Конечно, я обрадовался, и сейчас мы в одном взводе», — сказал Кирилл Сенин.

Сейчас отец и сын восстанавливают боевые навыки и знания в составе одного экипажа боевой машины пехоты.

«Кирилл — мой первый сын, я пошел добровольцем за родину, за всех близких и за сына в первую очередь. Надо молодых поддерживать, а не падать духом», — цитирует Андрея Сенина «КП-Кубань».

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