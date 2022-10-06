Из Сочи с начала мобилизации в учебные центры отправили три группы призывников

Видео канала «Кубань 24»

Накануне в Сочи провожали сочинских казаков-добровольцев. В зону специальной военной операции из города-курорта отправились 17 человек. Двое из них едут на передовую во второй раз.

Под звуки баяна родственники и друзья пожелали бойцам удачи. Добровольцев обеспечили всем необходимым для выполнения боевых задач.

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