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Из Сочи с начала мобилизации в учебные центры отправили три группы призывников

Политика
06.10.2022 12:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-s-nachala-mobilizatsii-v-uchebnye-tsentry-otpravili-tri-gruppy-prizyvnikov
Видео канала «Кубань 24»

Накануне в Сочи провожали сочинских казаков-добровольцев. В зону специальной военной операции из города-курорта отправились 17 человек. Двое из них едут на передовую во второй раз.

Под звуки баяна родственники и друзья пожелали бойцам удачи. Добровольцев обеспечили всем необходимым для выполнения боевых задач.

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