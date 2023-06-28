В Краснодарском крае осудили застройщика, похитившего 40 млн рублей у 11 дольщиков

Приговор в отношении руководителя строительной фирмы, которого обвиняли в мошенничестве, в июне вынес суд в Белореченском районе.

По данным следствия, с 2007 по 2009 годы директор стройфирмы заключил договоры строительства двух многоквартирных домов. Злоумышленник получил у 11 дольщиков задаток и доверенности на право продажи квартир. Взятые на себя обязательства по строительству домов застройщик не выполнил. Ущерб пострадавшим превысил 40 млн рублей.

Злоумышленник скрылся от следствия и более 12 лет находился в розыске. В августе 2021 года мужчину задержали в Ставропольском крае, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил подсудимому 4 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Для возмещения ущерба на имущество фирмы-застройщика наложен арест. Один из многоквартирных домов достроен и введен в эксплуатацию.

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