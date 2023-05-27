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В Краснодарском крае остаются подтопленными 21 дом и 147 дворов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ostayutsya-podtoplennymi-21-dom-i-147-dvorov
В Краснодарском крае остаются подтопленными 21 дом и 147 дворов
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

По данным на утро 27 мая, на реках наблюдается спад. Подъемы уровня воды в реках с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдалось в Лабинском, Мостовском  и Курганинском районах.

«Осадки на территории Краснодарского края не регистрируются. От воды освобождено в Лабинском, Кущевском, Новокубанском районах 29 домовладений, 99 приусадебных участков. Всего остается подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Для откачки привлечено 18 машин. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка МЧС Кубани — 20 человек и 5 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из подтопленных домов хутора Северного в Лабинском районе эвакуировали 11 человек.

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