В Краснодарском крае осенью откроется школа жестового пения

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В сентябре примет учеников кубанская школа обучения жестовому пению. Уроки будут проходить онлайн и очно с педагогом.

Примут желающих от 14 до 35 лет. Количество мест ограничено, поэтому нужно успеть записаться по ссылке до 1 сентября.

Обучение будет проходить до января 2023 года. Участники разучат известные песни: «День Победы», «Катюша», гимн России и Кубани.

По итогу проведут фестиваль патриотической жестовой песни «Кубанская душа», приуроченный ко Дню Защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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