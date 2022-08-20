Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае осенью откроется школа жестового пения

Общество
20.08.2022 13:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-osenyu-otkroetsya-shkola-zhestovogo-peniya
В Краснодарском крае осенью откроется школа жестового пения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В сентябре примет учеников кубанская школа обучения жестовому пению. Уроки будут проходить онлайн и очно с педагогом.

Примут желающих от 14 до 35 лет. Количество мест ограничено, поэтому нужно успеть записаться по ссылке до 1 сентября.

Обучение будет проходить до января 2023 года. Участники разучат известные песни: «День Победы», «Катюша», гимн России и Кубани.

По итогу проведут фестиваль патриотической жестовой песни «Кубанская душа», приуроченный ко Дню Защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре пройдет форум по цифровизации для детей и родителей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Краснодаре возобновляются променад-концерты в парках
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Разрушенный автомобильный мост в поселке Ильском восстановят до конца года
  6. В Крымском районе водитель «девятки» погиб в лобовом столкновении в «Газелью»
Прямой эфир
Мы в соцсетях