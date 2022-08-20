В Краснодарском крае осенью откроется школа жестового пения
Общество
20.08.2022 13:45
В сентябре примет учеников кубанская школа обучения жестовому пению. Уроки будут проходить онлайн и очно с педагогом.
Примут желающих от 14 до 35 лет. Количество мест ограничено, поэтому нужно успеть записаться по ссылке до 1 сентября.
Обучение будет проходить до января 2023 года. Участники разучат известные песни: «День Победы», «Катюша», гимн России и Кубани.
По итогу проведут фестиваль патриотической жестовой песни «Кубанская душа», приуроченный ко Дню Защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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