В Краснодаре 21 августа пройдет форум по цифровизации для детей и родителей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум «Семья эпохи цифровизации. Технологии. Образование. Поддержка» будет проходить с 11:00 до 16:00 на площадке инновационного центра «Аквариум».

Детей познакомят с программами допобразования от ведущих школ программирования и робототехники, расскажут о секциях и кружках в сфере IT.

Родители смогут узнать о социальных льготах, семейной ипотеке.

«Самые выгодные предложения для семей с детьми предложат кубанские застройщики, о кредитах и субсидиях расскажут специалисты Банка Дом.РФ. Психологи подскажут, как перевести увлеченность детей гаджетами в практическое русло», — рассказал руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Кроме того, в ходе форума разыграют путевку в киберспортивный лагерь. Участие в абсолютно бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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