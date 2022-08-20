В Краснодаре 21 августа пройдет форум по цифровизации для детей и родителей
Форум «Семья эпохи цифровизации. Технологии. Образование. Поддержка» будет проходить с 11:00 до 16:00 на площадке инновационного центра «Аквариум».
Детей познакомят с программами допобразования от ведущих школ программирования и робототехники, расскажут о секциях и кружках в сфере IT.
Родители смогут узнать о социальных льготах, семейной ипотеке.
«Самые выгодные предложения для семей с детьми предложат кубанские застройщики, о кредитах и субсидиях расскажут специалисты Банка Дом.РФ. Психологи подскажут, как перевести увлеченность детей гаджетами в практическое русло», — рассказал руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.
Кроме того, в ходе форума разыграют путевку в киберспортивный лагерь. Участие в абсолютно бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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