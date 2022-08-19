Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Семейные выходные в Краснодаре: опубликована афиша на 20 и 21 августа

Культура
19.08.2022 18:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnye-vyhodnye-v-krasnodare-opublikovana-afisha-na-20-i-21-avgusta
Семейные выходные в Краснодаре: опубликована афиша на 20 и 21 августа
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В парках Краснодара подготовили разнообразную программу для всех возрастов. Жителей и гостей краевой столицы 20 и 21 августа ждут интерактивные площадки, мастер-классы, игровые, патриотические, концертные и спортивно-оздоровительные программы.

Развлекательные мероприятия пойдут в Чистяковской роще, Городском cаду, парке «Солнечный Остров» и парке имени 30-летия Победы.

По традиции семейные выходные откроются просветительской программой «Час песни моего Отечества», которая пройдет 20 августа с 10:00 до 11:00 в Чистяковской роще и с 11:00 до 12:00 в Городском саду.

После этого в течение дня для гостей проведут викторины, концерты и мастер-классы. В Городском саду по вечерам организуют танцевальные вечера для людей старшего поколения. А в парке имени 30-летия Победы около Выставочного зала Боевой Славы будет работать военно-патриотическая площадка «Краснодарский Арбат», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре в День флага России пройдут праздничные акции и флешмобы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Грядущие выходные в Краснодарском крае обещают быть теплыми, но дождливыми
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. На Кубани забывчивая пенсионерка потеряла деньги на дрова и чуть не угодила под статью
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях