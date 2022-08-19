Семейные выходные в Краснодаре: опубликована афиша на 20 и 21 августа

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В парках Краснодара подготовили разнообразную программу для всех возрастов. Жителей и гостей краевой столицы 20 и 21 августа ждут интерактивные площадки, мастер-классы, игровые, патриотические, концертные и спортивно-оздоровительные программы.

Развлекательные мероприятия пойдут в Чистяковской роще, Городском cаду, парке «Солнечный Остров» и парке имени 30-летия Победы.

По традиции семейные выходные откроются просветительской программой «Час песни моего Отечества», которая пройдет 20 августа с 10:00 до 11:00 в Чистяковской роще и с 11:00 до 12:00 в Городском саду.

После этого в течение дня для гостей проведут викторины, концерты и мастер-классы. В Городском саду по вечерам организуют танцевальные вечера для людей старшего поколения. А в парке имени 30-летия Победы около Выставочного зала Боевой Славы будет работать военно-патриотическая площадка «Краснодарский Арбат», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте мэрии Краснодара.

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