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В Краснодарском крае организовали ускоренные бракосочетания восьми мобилизованных

Общество
30.09.2022 18:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-organizovali-brakosochetaniya-vosmi-mobilizovannyh
В Краснодарском крае организовали ускоренные бракосочетания восьми мобилизованных
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани восемь мобилизованных заключили браки со своими невестами в пункте сбора и подготовки.

Помощь в организации церемоний оказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после общения с призывниками. Мобилизованные сами обратились к главе региона с такой просьбой.

По закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. В особых случаях — при рождении совместного ребенка, установлении отцовства и получении повестки о частичной мобилизации, срок регистрации сокращают.

На Кубани ЗАГСы регистрируют браки мобилизованных в день подачи заявления. Для этого призывников отпускают на один день из пункта сбора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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