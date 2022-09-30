В Краснодарском крае организовали ускоренные бракосочетания восьми мобилизованных
Общество
30.09.2022 18:17
На Кубани восемь мобилизованных заключили браки со своими невестами в пункте сбора и подготовки.
Помощь в организации церемоний оказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после общения с призывниками. Мобилизованные сами обратились к главе региона с такой просьбой.
По закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. В особых случаях — при рождении совместного ребенка, установлении отцовства и получении повестки о частичной мобилизации, срок регистрации сокращают.
На Кубани ЗАГСы регистрируют браки мобилизованных в день подачи заявления. Для этого призывников отпускают на один день из пункта сбора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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