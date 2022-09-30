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Кондратьев: в Краснодаре вернут домой айтишника, мобилизованного по ошибке

Политика
30.09.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodare-vernut-domoj-ajtishnika-mobilizovannogo-po-oshibke
Кондратьев: в Краснодаре вернут домой айтишника, мобилизованного по ошибке
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь идет о 38-летнем IT-сотруднике краснодарского офиса «Мегафон» Василии Малиночке. Ранее в СМИ появилась информация, что его призвали в армию в рамках частичной мобилизации, несмотря на ограничения по здоровью.

Эту информацию 30 сентября прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночка. В ближайшее время он вернется домой к своим родным», — написал Кондратьев в Telegram.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября во время видеообращения. Он заявил, что призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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