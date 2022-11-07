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В Краснодарском крае определили победителей конкурса «Педагог-наставник»

Общество
07.11.2022 14:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-opredelili-pobeditelej-konkursa-pedagog-nastavnik
В Краснодарском крае определили победителей конкурса «Педагог-наставник»

Краевой конкурс впервые прошел среди наставников молодых педагогов. В заочном этапе приняли участие 56 наставников.

На очном этапе 15 участников провели мастер-классы и представили проекты «Знаю сам — научу другого».

Победителем стала директор краснодарской школы № 19 Оксана Шепелина. Призеры конкурса — учитель начальных классов краснодарской гимназии № 82 и педагог-психолог детского сада № 1 Щербиновского района Анжелла Шепенева.

Конкурс направлен на повышение престижа наставничества, поощрения педагогов-наставников и признания их вклада в систему образования, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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