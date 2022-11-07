В Краснодарском крае определили победителей конкурса «Педагог-наставник»
Общество
07.11.2022 14:00
Краевой конкурс впервые прошел среди наставников молодых педагогов. В заочном этапе приняли участие 56 наставников.
На очном этапе 15 участников провели мастер-классы и представили проекты «Знаю сам — научу другого».
Победителем стала директор краснодарской школы № 19 Оксана Шепелина. Призеры конкурса — учитель начальных классов краснодарской гимназии № 82 и педагог-психолог детского сада № 1 Щербиновского района Анжелла Шепенева.
Конкурс направлен на повышение престижа наставничества, поощрения педагогов-наставников и признания их вклада в систему образования, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре объявили победителя конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры».
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию