В Краснодарском крае определили победителей конкурса «Педагог-наставник»

В Краснодарском крае определили победителей конкурса «Педагог-наставник»

Краевой конкурс впервые прошел среди наставников молодых педагогов. В заочном этапе приняли участие 56 наставников.

На очном этапе 15 участников провели мастер-классы и представили проекты «Знаю сам — научу другого».

Победителем стала директор краснодарской школы № 19 Оксана Шепелина. Призеры конкурса — учитель начальных классов краснодарской гимназии № 82 и педагог-психолог детского сада № 1 Щербиновского района Анжелла Шепенева.

Конкурс направлен на повышение престижа наставничества, поощрения педагогов-наставников и признания их вклада в систему образования, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре объявили победителя конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры».