В Краснодарском крае ОНФ создаст общественную экологическую инспекцию

Видео канала «Кубань 24»

В рамках нового проекта Общероссийского народного фронта формируется команда инспекторов, которые будут оперативно реагировать на экологические происшествия, выявлять нарушения природоохранного законодательства и информировать о проблемах надзорные органы.

Инспекторам предстоит пройти курс подготовки, который включает в себя, в том числе, тренировки по использованию специальной техники. С ее помощью придется брать пробы воды или воздуха.

Одновременно с Краснодарским краем проект стартовал еще в семи регионах страны: в Иркутской, Самарской, Свердловской и Тульской областях, Камчатском и Красноярском крае, а также в Республике Башкортостан.

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