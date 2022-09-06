В Краснодарском крае ОНФ создаст общественную экологическую инспекцию
Общество
06.09.2022 12:45
В рамках нового проекта Общероссийского народного фронта формируется команда инспекторов, которые будут оперативно реагировать на экологические происшествия, выявлять нарушения природоохранного законодательства и информировать о проблемах надзорные органы.
Инспекторам предстоит пройти курс подготовки, который включает в себя, в том числе, тренировки по использованию специальной техники. С ее помощью придется брать пробы воды или воздуха.
Одновременно с Краснодарским краем проект стартовал еще в семи регионах страны: в Иркутской, Самарской, Свердловской и Тульской областях, Камчатском и Красноярском крае, а также в Республике Башкортостан.
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