В Краснодарском крае одномоментно строят 60 спортивных объектов

О развитии спортивной инфраструктуры в регионе рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что появление новых спортобъектов поможет местным спортсменам достигать новых высот на соревнованиях и вести здоровый образ жизни большему числу людей.

«Сегодня на Кубани одномоментно строим 60 спортобъектов. Это многофункциональные игровые площадки, спортзалы и центры единоборств», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что к концу следующего года центры единоборств появятся в каждом муниципалитете Кубани. Уже работают 26 таких объектов и еще 15 строятся.

В текущем году в крае появятся 18 многофункциональных спортивных площадок. На них можно заниматься гандболом, мини-футболом, баскетболом, волейболом и воркаутом.

Также в регионе построят 12 малобюджетных спортивных комплексов, 4 бассейна и 5 спортзалов в школах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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