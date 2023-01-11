В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу увеличилась до 197 машин
За прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров.
С 17:45 10 января работу Керченской переправы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.
В настоящее время на накопительной парковке в поселке Ильич находятся 197 автомобилей. Большинство из них — грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке организовано дежурство волонтеров, есть столовая и пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки находятся в резерве. Их развернут при необходимости.
Всего с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны переправили свыше 45 тыс. автомобилей и 61 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 января в Керченском проливе объявили штормовое предупреждение.
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