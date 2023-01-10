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Штормовое предупреждение действует 10 января в Керченском проливе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-dejstvuet-10-yanvarya-v-kerchenskom-prolive
Штормовое предупреждение действует 10 января в Керченском проливе

Керченская паромная переправа продолжает работу в штатном режиме несмотря на штормовое предупреждение.

С 9 октября по 10 января через пролив в обе стороны перевезли 60 тыс. 985 пассажиров, 44 тыс. 797 машин и 5 тыс. 110 ж/д вагонов. Паромы, работающие на линии, выполнили 1 тыс. 473 рейса.

По прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Видимость хорошая, осадков не ожидается, высота волн 70-120 см. Температура воздуха — 0…+2 °С, морской воды — +2…3 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 37 машин.

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