В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу сократилась до 150 грузовиков
Общество
03.11.2022 10:53
На перехватывающих парковках в Темрюкском районе погрузку на паром ожидают 150 грузовиков.
Этот транспорт везет в Крым скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости.
С 27 октября машины с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту через Таганрог. Водителям на 10 постах ДПС объясняют, каким путем они могут проехать на полуостров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 7:00 3 ноября через Керченскую переправу уже перевезли более 13,7 тыс. автомобилей.
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