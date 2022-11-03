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В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу сократилась до 150 грузовиков

Общество
03.11.2022 10:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-sokratilas-do-150-gruzovikov
В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу сократилась до 150 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На перехватывающих парковках в Темрюкском районе погрузку на паром ожидают 150 грузовиков.

Этот транспорт везет в Крым скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости.

С 27 октября машины с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту через Таганрог. Водителям на 10 постах ДПС объясняют, каким путем они могут проехать на полуостров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 7:00 3 ноября через Керченскую переправу уже перевезли более 13,7 тыс. автомобилей.

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