В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу сократилась до 150 грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На перехватывающих парковках в Темрюкском районе погрузку на паром ожидают 150 грузовиков.

Этот транспорт везет в Крым скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости.

С 27 октября машины с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту через Таганрог. Водителям на 10 постах ДПС объясняют, каким путем они могут проехать на полуостров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 7:00 3 ноября через Керченскую переправу уже перевезли более 13,7 тыс. автомобилей.