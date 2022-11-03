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Через Керченскую переправу уже перевезли более 13,7 тыс. автомобилей

Общество
03.11.2022 10:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-perepravu-uzhe-perevezli-bolee-13-7-tys-avtomobilej
Через Керченскую переправу уже перевезли более 13,7 тыс. автомобилей
Фото пресс-службы Минтранса РФ

По данным на 7:00 3 ноября, через пролив в обе стороны паромы перевезли 24 тыс. 537 пассажиров.

Перевезено также 13 тыс. 704 автомобилей и 730 ж/д вагонов. На линии работают 7 паромов. Они выполнили 430 рейсов.

По данным синоптиков, в проливе сейчас действует штормовое предупреждение. Высота волн от 20 до 70 см. Дует юго-западный ветер 12-15 м/с. Днем ожидается ослабление ветра до 6-11 м/с, сообщает Минтранс РФ.

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