Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-o-chrezvychajnoj-pozharoopasnosti
В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МЧС 15 августа объявило экстренное предупреждение о пожароопасности 5 класса в некоторых районах Кубани.

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 15 и 16 августа в Краснодаре, в южной половине края, в центральных районах и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Кроме того, 15-16 августа местами в крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: сильная жара до +37°С ожидается в ближайшие дни на курортах Черноморского побережья Кубани.

Статьи
Топ-10 продуктов для зрения
Топ-10 продуктов для зрения
Отруби: чем полезны и кому нельзя
Отруби: чем полезны и кому нельзя
Виктор Цой, «Кино», «Группа крови» и другие мифы — пять легенд о легенде
Виктор Цой, «Кино», «Группа крови» и другие мифы — пять легенд о легенде
Алыча: польза и вред для человеческого организма
Алыча: польза и вред для человеческого организма
Кардиолог рассказал, как защититься от хронической сердечной недостаточности
Кардиолог рассказал, как защититься от хронической сердечной недостаточности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях