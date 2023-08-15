В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

МЧС 15 августа объявило экстренное предупреждение о пожароопасности 5 класса в некоторых районах Кубани.

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 15 и 16 августа в Краснодаре, в южной половине края, в центральных районах и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Кроме того, 15-16 августа местами в крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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