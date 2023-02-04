В Краснодарском крае объявили предупреждение о лавиноопасности в горах

МЧС по Краснодарскому краю 4 февраля объявило штормовое предупреждение о лавиноопасности.

По данным Краснодарского ЦГМС, с 18:00 4 февраля и до 18:00 5 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м лавиноопасно.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, не выходить в гоны в непогоду, избегать склонов без кустарников и деревьев крутизной более 30 градусов. В случае схода лавины следует спрятаться за большим камнем или деревом.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: 01, 101 (с мобильных телефонов) или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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