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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о пожароопасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-o-pozharoopasnosti
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о пожароопасности
Фото t.me/krd_klpc

В течение 22 и 23 июня в разных районах края ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность (4 и 5 класс).

В северо-западных, юго-восточных и центральных районах Краснодарского края — возможен самый высокий класс пожароопасности.

В Краснодаре и на Черноморском побережье — высокая пожароопасность 4 класса.

В условиях опасной пожарной обстановки нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, мусора. Нельзя разводить огонь в непредназначенных для этого местах, бросать окурки и бутылки.

В случае пожара необходимо звонить по единому номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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