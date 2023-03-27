В Краснодарском крае общественный транспорт почти на 100% перешел на безналичную оплату

Сейчас картой оплатить проезд можно в более чем 4,6 тыс. трамваях, троллейбусах и автобусах края.

Всего в 2022 году дооснастили устройствами для безналичной оплаты более 400 единиц транспорта.

«В течение года велась конструктивная совместная работа всех участников проекта «Безналичная Кубань», поэтому сегодня мы наблюдаем такие результаты. За прошлый год компании-перевозчики региона активно оснащали транспорт устройствами для безналичной оплаты: если на 1 января 2022 года доля общественного транспорта была 74,3%, то на начало 2023 уже 99,5%», — рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Жители Краснодарского края за 2022 год совершили около 1,6 млрд операций на сумму более 1,2 трлн рублей. Объем платежей по сравнению с 2021 годом вырос на 10%, количество — на 12,6%, сообщает пресс-служба Банка России.

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