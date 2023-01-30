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Аналитик рассказал, что такое платежные стикеры и насколько они безопасны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/analitik-rasskazal-chto-takoe-platezhnye-stikery-i-naskolko-oni-bezopasny
Аналитик рассказал, что такое платежные стикеры и насколько они безопасны
Фото unsplash.com

Возможность оплаты товаров и услуг с помощью платежных стикеров анонсировали несколько крупных российских банков.

Платежные стикеры наклеиваются на смартфоны для бесконтактной оплаты. Во многом они напоминают банковские карты и считаются таким же платежным средством, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Внутри есть чип NFC, в него вписаны данные, все работает точно так же. Если сумма превышает 1 тыс. рублей, нужно ввести пин-код. Если вы потеряете стикер, действовать нужно точно так же, как при потере банковской карты», — сказал аналитик.

Разница заключается в том, что стикер можно прикрепить в любое место для удобства.

«Что касается их безопасности, сигнал у стикеров перехватить невозможно, как и у бесконтактных карт, это напрасные опасения», — отметил Эльдар Муртазин.

Однако большой популярностью стикеры пользоваться не будут — они в основном подходят для детей и молодежи, чтобы ребенок не мог оплатить что-то в интернете, заявил аналитик.

«В остальных случаях это не очень нужно. Разве что владельцам iPhone для бесконтактной оплаты смартфоном», — цитирует Эльдара Муртазина радио Sputnik.

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