В Краснодарском крае объем вылова морской рыбы уменьшился на 30%
Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.
По данным краевого минсельхоза, по итогам двух кварталов этого года объем вылова морской рыбы в Азовском, Черном и Каспийском морях кубанскими предприятиями снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,6 тыс. т.
В ведомстве отметили, что улов уменьшился в связи с введением ограничений на выход маломерных судов в Азовское море судов, а также плановым ремонтом судов в весенне-летний период.
Также снизился объем выпуска переработанной и консервированной рыбы. За январь-июнь этого года выпустили 6,9 тыс. т, что на 1,7 тыс. т меньше аналогичного периода прошлого года, когда переработка выпустила 8,6 тыс. т, пишет «Коммерсантъ».
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