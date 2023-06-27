В Краснодарском крае ночью и утром 28 июня прогнозируются дожди

На Кубани до утра 28 июня продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде.

По данным синоптиков, до конца суток 27 июня, ночью и утром 28 июня местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20-22 м/с.

На реках в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, а также на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри — в Геленджике и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок.

В Краснодаре 28 июня ожидается переменная облачность, дождей не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 29…31 °С.

К 30 июня в столице Кубани температура воздуха днем понизится до 24…26 °С, и пройдут дожди с грозами, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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