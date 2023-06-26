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Сильные дожди с грозами ожидаются 27 июня в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-grozami-ozhidayutsya-27-iyunya-v-sochi
Сильные дожди с грозами ожидаются 27 июня в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Все службы Сочи перешли в усиленный режим работы.

По данным синоптиков, в течение суток 27 июня в отдельных районах Сочи ожидаются сильные дожди, возможны ливни с грозами.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба. В случае возникновения ЧС чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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