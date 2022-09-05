В Краснодарском крае ночью 5 сентября температура воздуха опустилась до +11 °С

Видео канала «Кубань 24»

Днем ожидается не больше +23 °С. В регионе прогнозируются сильные дожди, гроза, град, порывы ветра до 22 м/с. Об ухудшении погоды предупредило главное управление МЧС.

Будет неспокойно и на водоемах. Ливни могут вызвать подтопления.

«На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке от Магри до Веселого имеется опасность формирования смерчей. При усилении ветра ограничьте выход из зданий, следует находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — сообщил начальник Центра управления Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Максим Чернышев.

Также на Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Спасатели напомнили, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборванным проводам. Для стоянки машин стоит выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бархатный сезон в Краснодарском крае и Крыму начнется 5 сентября.