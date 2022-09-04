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Гидрометцентр: бархатный сезон в Краснодарском крае и Крыму начнется 5 сентября

Общество
04.09.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/gidromettsentr-barhatnyj-sezon-v-krasnodarskom-krae-i-krymu-nachnetsya-5-sentyabrya
Гидрометцентр: бархатный сезон в Краснодарском крае и Крыму начнется 5 сентября
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным синоптиков, температура воздуха понизится до 22-25 °C.

«В Симферополе с понедельника понижение температуры, 23-24 градуса будет в первой половине следующей недели. В Ялте тоже 22-24 градуса будет. Это действительно элементы бархатного сезона», —  рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае в первой половине следующей недели температура воздуха будет около 25-26 °C. Ночью температура понизится до 17-18 °C.

Вильфанд отметил, что что бархатный сезон в прибрежных регионах закончится не раньше первой декады октября.

«Это связано с тем, что температура воды очень высокая, вода очень „жадная“ к солнечной энергии, накапливает ее, затем долго ее отдает. Сейчас температура воды в Крыму — 26-27 градусов. В Туапсе, Геленджике и Сочи — 27. А в Анапе — 28 °C», — цитирует синоптика ТАСС.

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