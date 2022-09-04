Гидрометцентр: бархатный сезон в Краснодарском крае и Крыму начнется 5 сентября
По данным синоптиков, температура воздуха понизится до 22-25 °C.
«В Симферополе с понедельника понижение температуры, 23-24 градуса будет в первой половине следующей недели. В Ялте тоже 22-24 градуса будет. Это действительно элементы бархатного сезона», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Краснодарском крае в первой половине следующей недели температура воздуха будет около 25-26 °C. Ночью температура понизится до 17-18 °C.
Вильфанд отметил, что что бархатный сезон в прибрежных регионах закончится не раньше первой декады октября.
«Это связано с тем, что температура воды очень высокая, вода очень „жадная“ к солнечной энергии, накапливает ее, затем долго ее отдает. Сейчас температура воды в Крыму — 26-27 градусов. В Туапсе, Геленджике и Сочи — 27. А в Анапе — 28 °C», — цитирует синоптика ТАСС.
Читайте также: в Краснодаре начался сезон туманов.
- Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили ремейк песни «3 сентября»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Курганинске в озере утонул 23-летний парень из Санкт-Петербурга
- «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео