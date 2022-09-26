В Краснодарском крае НКО могут подать заявку на четвертый грантовый конкурс
Заявки принимаются до 18:00 29 сентября. Документы необходимо представить в Центр развития гражданского общества Кубани.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, которые занимаются соцподдержкой и защитой граждан, благотворительностью, охраной окружающей среды, защитой животных и другие. Также подать заявку могут НКО, оказывающие бесплатную или льготную юридическую помощь.
С подробностями регистрации и участии можно ознакомиться на сайте «Гранты губернатора Кубани».
Центр развития гражданского общества Краснодарского края создан в 2021 году по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В этом году он стал единым оператором грантовой поддержки социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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