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В Краснодарском крае НКО могут подать заявку на четвертый грантовый конкурс

Общество
26.09.2022 13:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nko-mogut-podat-zayavku-na-chetvertyj-grantovyj-konkurs
В Краснодарском крае НКО могут подать заявку на четвертый грантовый конкурс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявки принимаются до 18:00 29 сентября. Документы необходимо представить в Центр развития гражданского общества Кубани.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, которые занимаются соцподдержкой и защитой граждан, благотворительностью, охраной окружающей среды, защитой животных и другие. Также подать заявку могут НКО, оказывающие бесплатную или льготную юридическую помощь.

С подробностями регистрации и участии можно ознакомиться на сайте «Гранты губернатора Кубани».

Центр развития гражданского общества Краснодарского края создан в 2021 году по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В этом году он стал единым оператором грантовой поддержки социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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