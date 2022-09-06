IT-компании Краснодарского края могут выиграть федеральные гранты

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Конкурсы «Код-ЦТ» и «Цифровизация-ЦТ» проводят в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Подать заявки на участие могут предприниматели, зарегистрированные в реестре МСП.

Фонд содействия инновациям уже приступил к отбору проектов. Отправить их на конкурс «Цифровизация-ЦТ» можно до 19 сентября, а на конкурс «Код-ЦТ» — до 12 сентября. Заявку необходимо заполнить на сайте Фонда.

«Мероприятия направлены на создание, внедрение и развитие российских IT-решений. Гранты помогут кубанским IT-компаниям разработать новый цифровой продукт — от идеи до готового к выходу на рынок решения или масштабировать продажи существующего решения. Полученные средства можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, соисполнителям, материалы, сырье, комплектующие», — пояснил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Конкурс «Цифровизация-ЦТ» направлен на поддержку малых предприятий, планирующих внедрять российские цифровые решения, в том числе с целью импортозамещения.

«Код-ЦТ» преследует цель создания новых и поддержки существующих небольших инновационных предприятий, которые стремятся развивать открытый код.

Более детально с информацией о программах ФСИ можно ознакомиться на Едином портале госуслуг и на сайте ит-гранты.рф.

Кроме того, предприниматели Краснодарского края могут принять участие в акселераторе Фонда развития интернет-инициатив. Подать заявку на участие можно до 27 сентября на электронной площадке ФРИИ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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