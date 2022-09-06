Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

IT-компании Краснодарского края могут выиграть федеральные гранты

Экономика
06.09.2022 18:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/it-kompanii-krasnodarskogo-kraya-mogut-vyigrat-federalnye-granty
IT-компании Краснодарского края могут выиграть федеральные гранты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Конкурсы «Код-ЦТ» и «Цифровизация-ЦТ» проводят в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Подать заявки на участие могут предприниматели, зарегистрированные в реестре МСП.

Фонд содействия инновациям уже приступил к отбору проектов. Отправить их на конкурс «Цифровизация-ЦТ» можно до 19 сентября, а на конкурс «Код-ЦТ» — до 12 сентября. Заявку необходимо заполнить на сайте Фонда.

«Мероприятия направлены на создание, внедрение и развитие российских IT-решений. Гранты помогут кубанским IT-компаниям разработать новый цифровой продукт — от идеи до готового к выходу на рынок решения или масштабировать продажи существующего решения. Полученные средства можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, соисполнителям, материалы, сырье, комплектующие», — пояснил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Конкурс «Цифровизация-ЦТ» направлен на поддержку малых предприятий, планирующих внедрять российские цифровые решения, в том числе с целью импортозамещения.

«Код-ЦТ» преследует цель создания новых и поддержки существующих небольших инновационных предприятий, которые стремятся развивать открытый код.

Более детально с информацией о программах ФСИ можно ознакомиться на Едином портале госуслуг и на сайте ит-гранты.рф.

Кроме того, предприниматели Краснодарского края могут принять участие в акселераторе Фонда развития интернет-инициатив. Подать заявку на участие можно до 27 сентября на электронной площадке ФРИИ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарском крае стартует программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
  2. Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре троллейбусы № 7, 12, 20 временно изменят свой маршрут
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях