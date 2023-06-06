В Краснодарском крае нашли пропавшую Валентину Гаврилову

Девушка 28 мая пропала без вести между Геленджиком и Новороссийском. Она перестала выходить на связь с родными.

Родственники рассказали, что 25-летняя Валентина Гаврилова в тот день выехала из Кабардинки в Новороссийск на такси. Она должна была сесть на поезд до Воркуты, что попасть в Киров. Там она планировала устроиться на работу дизайнером в местный театр. Однако в поезд девушка так и не села.

Полицейские нашли пропавшую девушку в Новороссийске. Об этом стало известно 6 июня. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

Выяснилось, что Гаврилова самостоятельно переехала в Новороссийск для дальнейшего проживания и нашла работу в городе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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