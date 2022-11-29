В Краснодарском крае нашли и уничтожили 11 боеприпасов времен войны

Сотрудники Росгвардии за две недели нашли семь боеприпасов на территории Крымского района, два — в Славянском районе и по одному в Краснодаре и Тимашевском районе.

Во время сельхоз работ в станице Неберджаевской и хуторе Садовом Крымского района обнаружили две 82 мм мины. Грибники нашли три 37 мм бронебойных трассирующих снаряда, гранату Ф-1 и 50 мм минометную мину в лесу в районе хутора Гапоновский и поселка Саук-Дере.

В Славянском районе во время строительства дороги в станице Анастасиевской обнаружили 82 мм минометную мину. При земляных работах в хуторе Солодковском рабочие нашли 75 мм артиллерийский снаряд.

В Тимашевском районе 122 мм снаряд местный житель нашел в устье реки. Еще один 76 мм снаряд — в краснодарском СНТ «Политех».

Все найденные боеприпасы времен войны уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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