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В Краснодарском крае начали строить еще два детских сада

Общество
21.09.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachali-stroit-eshhe-dva-detskih-sada
В Краснодарском крае начали строить еще два детских сада
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дошкольные учреждения появятся в Краснодаре и Кабардинке. Их планируют достроить к 2023 году. Для этого в сентябре заключили муниципальные контракты.

В Краснодаре детский сад на 280 мест построят по улице Константиновской в поселке Плодородном. Площадь трехэтажного здания составит около 7 тыс. кв. м. Там разместят 14 групп детей в возрасте от года до семи лет.

В Кабардинке построят детсад на 120 мест. В двухэтажном здании площадью более 2,5 тыс. кв. м разместят шесть групп, в том числе одну ясельную.

Всего с 2015 года в регионе построили и реконструировали 162 детских сада на 20 тыс. новых мест. До 2024 года на Кубани планируют построить еще более 20 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре в 2023 году планируют открыть 9 детсадов.

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