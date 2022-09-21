В Краснодарском крае начали строить еще два детских сада
Общество
21.09.2022 14:38
Дошкольные учреждения появятся в Краснодаре и Кабардинке. Их планируют достроить к 2023 году. Для этого в сентябре заключили муниципальные контракты.
В Краснодаре детский сад на 280 мест построят по улице Константиновской в поселке Плодородном. Площадь трехэтажного здания составит около 7 тыс. кв. м. Там разместят 14 групп детей в возрасте от года до семи лет.
В Кабардинке построят детсад на 120 мест. В двухэтажном здании площадью более 2,5 тыс. кв. м разместят шесть групп, в том числе одну ясельную.
Всего с 2015 года в регионе построили и реконструировали 162 детских сада на 20 тыс. новых мест. До 2024 года на Кубани планируют построить еще более 20 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре в 2023 году планируют открыть 9 детсадов.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
- В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
- Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
- Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
- В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам