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В Краснодарском крае начали собирать урожай винограда

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachali-sobirat-urozhaj-vinograda
В Краснодарском крае начали собирать урожай винограда
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году у экспертов оптимистичные прогнозы на урожай кубанского винограда. Всего планируют собрать около 270 тыс. т. ягоды.

«В Краснодарском крае приступили к сбору винограда. В этом году ситуацию осложнила погода. В Темрюкском районе, в одном из виноградарских муниципалитетов края, во время созревания ягоды прошли сильные дожди», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что аграрии приложили максимум усилий, чтобы сохранить виноградные плантации.

Кондратьев уточнил, что из собранного на Кубани винограда получится изготовить 15 млн декалитров вина и около 6 млн декалитров шампанского.

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