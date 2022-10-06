В Краснодарском крае начали ремонт двух участков федеральной трассы А-289

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

Дорожники уже приступили к ремонту двух участков трассы А-289, проходящих в обход станиц Курчанской и Анастасиевской — на 85-95 км и 114-122 км.

Всего на федеральной автодороге отремонтируют 18 км. Рабочие отфрезеруют изношенный асфальт, нанесут выравнивающий слой и уложат новое покрытие. Также они выполнят планировку откосов и укрепят обочины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Ремонт участков трассы А-289 в Славянском и Темрюкском районах завершат осенью 2023 года. Однако дорожники планируют завершить работы до начала следующего курортного сезона.

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