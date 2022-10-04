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В Краснодарском крае начали принимать заявки на субсидии для кинокомпаний

Экономика
04.10.2022 17:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachali-prinimat-zayavki-na-subsidii-dlya-kinokompanij
В Краснодарском крае начали принимать заявки на субсидии для кинокомпаний
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Документы для получения рибейтов можно подать с 5 октября по 6 ноября. Субсидия возмещает часть затрат на съемки фильмов на территории Краснодарского края.

Всего в текущем году объем кинорибейтов составляет 50 млн рублей.

Глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Василий Воробьев отметил успешность внедрения системы рибейтов на Кубани.

«Уже сегодня можно говорить о преимуществах внедрения системы рибейтов в Краснодарском крае. Сравнивая число реализуемых кинопроектов в 2020 и в 2021 году, мы видим, что этот показатель увеличился в 1,5 раза», — сказал Воробьев.

Механизм компенсации части затрат кинопроизводителям, снимающим на территории Кубани, запустили в 2021 году. За это время субсидии получили пять компаний по шести фильмам. Общая сумма рибейтов превысила 19 млн рублей.

С подробной информацией о сроках подачи заявок, требованиях к участникам и документам можно ознакомиться на сайте. Также там можно изучить полное описание процедуры. Получить консультацию можно по телефонам 8 (861) 251-74-37, 251-70-49, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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