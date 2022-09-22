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В Краснодарском крае началась неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Общество
22.09.2022 11:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachalas-nedelya-profilaktiki-serdechno-sosudistyh-zabolevanij
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Ее приурочили ко всемирному Дню сердца, который отмечают 29 сентября. В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики граждан информируют о том, как уменьшить риск возникновения инфаркта, инсульта и других заболеваний.

«Первый фактор риска — это холестерин. Повышенный холестерин связан с тем, что осуществляется неправильное, нерациональное питание, употребление в пищу насыщенных жиров. К примеру, это белый жир в мясе и куриная кожа. Это продукты, богатые трансжирами, в том числе фастфуд», — сказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.

Среди других факторов риска — малоподвижный образ жизни, курение, чрезмерное употребление алкоголя и стресс. Чтобы обезопасить себя от сердечно-сосудистых заболеваний, врачи рекомендовали заниматься спортом и правильно питаться.

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