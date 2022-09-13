Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от приема витаминов

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Витамины могут усугублять течение некоторых заболеваний. Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, кому стоит отказать от приема препаратов.

По словам специалиста, перед покупкой витаминно-минерального комплекса нужно проконсультироваться с врачом. Если человек выбирает препараты самостоятельно, то нельзя забывать о противопоказаниях для их приема.

«Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности. Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — сообщила Ирина Бережная.

Гастроэнтеролог добавила, что принимать витамины можно при хроническом течении заболевания. Но только в тот период, когда нет обострения, сообщает Sputnik.

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