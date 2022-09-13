Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от приема витаминов

Общество
13.09.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/gastroenterolog-rasskazala-komu-stoit-otkazatsya-ot-priema-vitaminov
Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от приема витаминов
Фото geralt, pixabay.com

Витамины могут усугублять течение некоторых заболеваний. Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, кому стоит отказать от приема препаратов.

По словам специалиста, перед покупкой витаминно-минерального комплекса нужно проконсультироваться с врачом. Если человек выбирает препараты самостоятельно, то нельзя забывать о противопоказаниях для их приема.

«Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности. Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — сообщила Ирина Бережная.

Гастроэнтеролог добавила, что принимать витамины можно при хроническом течении заболевания. Но только в тот период, когда нет обострения, сообщает Sputnik.

Читайте также: терапевт рассказал, чем цинк поможет в лечении простуды.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. В Краснодаре пройдет фотовыставка военного корреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова
  3. В Тбилисском районе механизатор лишился ног, попав в жатку комбайна
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях